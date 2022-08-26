Прыгнул из дамбы в воду, но не вынырнул: в Коломые в реке Прут нашли тело подростка

На Прикарпатье в реке Прут нашли тело 14-летнего подростка.

Несчастный случай произошел в Коломые 25 августа. Спасатели получили сообщение, что городскому озеру в городе парень прыгнул из дамбы в воду, но не вынырнул.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Ивано-Франковской области.

"К месту вызова для проведения поисково-спасательных работ были направлены спасатели 7-й Государственной пожарно-спасательной части города Коломыя и группа водолазных работ", — говорится в сообщении.

Через несколько часов поисков спасатели нашли тело юноши.

Как сообщалось, в Ивано-Франковской области насекомые искусали 19-летнюю девушку. Инцидент произошел в среду, 23 августа. В лес и Татаровы шершни напали на девушку 2003 года рождения.

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