Прыгнул в воду, но не выплыл: в Полтавской области погиб 15-летний парень (фото)

Прыгнул в воду, но не выплыл: в Полтавской области погиб 15-летний парень (фото)

Обстоятельства трагедии расследуют правоохранители.

В г. Глобино Полтавской области в понедельник, 19 июля, в 17:00 погиб 15-летний парень.

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Об этом сообщили в Нацполиции в Полтавской области.

По данным правоохранителей, парень отдыхал на местном пруду. Он прыгнул в воду, однако не выплыл.

Тело парня в водоеме нашли работники ГСЧС в 17:20. На месте происшествия работают следователи. Причины трагедии устанавливают правоохранители.

Напомним, во Львовской области утонул 18-летний парень, который отдыхал с друзьями.

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