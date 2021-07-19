Прыгнул в воду, но не выплыл: в Полтавской области погиб 15-летний парень (фото)

Обстоятельства трагедии расследуют правоохранители.
В г. Глобино Полтавской области в понедельник, 19 июля, в 17:00 погиб 15-летний парень.
Об этом сообщили в Нацполиции в Полтавской области.
По данным правоохранителей, парень отдыхал на местном пруду. Он прыгнул в воду, однако не выплыл.
Тело парня в водоеме нашли работники ГСЧС в 17:20. На месте происшествия работают следователи. Причины трагедии устанавливают правоохранители.
Напомним, во Львовской области утонул 18-летний парень, который отдыхал с друзьями.
Также 9-летняя девочка утонула в реке Припять на Волыни.