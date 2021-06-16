Прыгнул в воду с надувного матраса: стали известны обстоятельства смерти 6-летнего мальчика на Харьковщине

Ребенок отдыхал на водоеме вместе со своими несовершеннолетними братьями.

В Харьковской области во время отдыха на пруду утонул 6-летний мальчик. Ребенок прыгнул в воду с надувного матраса, однако вынырнуть не смог.

Об этом сегодня, 16 июня, сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Харьковской области.

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Как стало известно, мальчик вместе со своими двумя братьями 12 и 13 лет отдыхал на водоеме в поселке Слобожанское Красногвардейского района. Ребята плавали на надувном матрасе. В какой-то момент самый маленький из них прыгнул в воду, однако не вынырнул.

Впоследствии школьники позвали на помощь взрослых, но найти ребенка они так и не смогли. Тело мальчика позже обнаружили водолазы.

"По данному факту следователи Красноградского районного отдела полиции открыли уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 ("Умышленное убийство") УК Украины с пометкой "несчастный случай". Все обстоятельства трагедии выясняются", — рассказали в пресс-службе Национальной полиции области.

Напомним, что на пляже в Запорожье утонул подросток. Тело 14-летнего юноши нашли местные жители в воде у берега. Медики в течение почти часа пытались реанимировать ребенка, но их попытки, к сожалению, были напрасными.

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