Прыгнули в воду в бантах: школьницы в Ровенской области оригинально отпраздновали завершение обучения

В Сети видео стало популярным.

В селе Боровое Ровенской области школьницы оригинально отпраздновали выпускной. Они прыгнули в воду в школьной форме и с бантами на голове.

Об этом сообщили в Instagram на странице rivne_1283.

Также читайте Выпускной в условиях коронавируса: как прошел праздник в украинских школах и удалось ли не нарушить карантин

На видео видно, как школьницы пришли на берег местного водоема. Они по очереди прыгают в реку, празднуя окончание школы. При этом девушки одеты в школьную форму, а на головах у них банты.

В Сети видео стало популярным. Пользователи в комментариях отмечают, что ранее школьницы прыгали в фонтан и гордились этим, а теперь все изменилось и девушки прыгают в реку. Также выпускников хвалят за оригинальность.

Напомним, стало известно, состоятся ли в этом году выпускные вечера в школах Одесской области.

Национальный рекорд: девушка надела на выпускной платье с самым длинным шлейфом в Украине

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку