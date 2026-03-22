- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 86
- Время на прочтение
- 1 мин
Прыжок до +16°C после заморозков: где в понедельник будет теплее всего
Рабочая неделя начнется весенним теплом. Самая высокая дневная - +16 градусов на Закарпатье и в южных областях.
В понедельник, 23 марта, в Украине ожидается переменная облачность без осадков. Низкая ночная температура -1 градус ожидается в части западного, северного и восточного регионов.
Об этом сообщили в «Укргидрометцентре».
Прогноз погоды на 23 марта
В западных областях переменная облачность, без осадков. Средняя ночная температура воздуха 0+2 градуса, дневная +11+13 градусов.
В северных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха -1+2 градуса, дневная +11+14 градусов.
В центральных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха 0+2 градуса, дневная +11+13 градусов.
В южных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +6+4 градуса, дневная +14+16 градусов.
В восточных областях переменная облачность без осадков. Ночная температура воздуха +3 -1 градус, дневная +12+14 градусов.
Ранее сообщалось, что после продолжительного периода засухи и ночных холодов синоптики прогнозируют долгожданный прорыв тепла. Однако дорога к настоящей весне будет сопровождаться штормовыми порывами ветра, туманами и даже мокрым снегом в горах.