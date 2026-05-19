Прыжок цен на общественный транспорт: почему Львов и Киев меняют тарифы и что происходит в других регионах

Удорожание проезда

В крупных украинских городах развернулась масштабная волна пересмотра стоимости проезда в муниципальном и частном транспорте. Главная причина, которую массово озвучивают перевозчики и городские департаменты мобильности, — критический рост операционных расходов, дефицит кадров из-за мобилизационных процессов, удорожание запчастей и стремительный рост стоимости энергоносителей и горючего. Наиболее ощутимое удорожание коснулось Львова и столицы.

Новые тарифы на проезд в Киеве: подготовка к новым лимитам и пересадочные билеты

В столице масштабное повышение цен намечено на среду, 15 июля 2026 года. Сейчас идет этап обязательных по закону регуляторных процедур, а также проходят открытые консультации с общественностью. Экономисты транспортных предприятий отмечают, что себестоимость одной поездки в киевском метрополитене и наземном коммунальном транспорте из-за постоянных ремонтов энергообъектов после обстрелов и дефицит электричества уже давно превысила действующие тарифы, поэтому повышение базовой стоимости одноразового билета до 30 грн было неизбежным.

Для минимизации финансового удара по постоянным пассажирам городские власти сохранят систему скидок для владельцев транспортных карт. Цена поездки будет снижаться пропорционально количеству купленных за один раз билетов:

Пакет от 1 до 9 поездок — 30 грн за единицу.

Пакет от 10 до 19 поездок — 28,90 грн.

Пакет от 20 до 29 поездок — 27,80 грн.

Пакет от 30 до 39 поездок — 26,60 грн.

Пакет от 40 до 49 поездок — 25,50 грн.

Покупка сразу 50 поездок будет стоить 25 грн за поездку.

Линейка месячных проездных билетов тоже обновится.

Проездной с ограниченным количеством поездок (на 46 поездок) обойдется в 1088 грн, а вариант на 124 поездки обойдется в 2888 грн.

Для тех, кто передвигается по городу постоянно, будет предложен полный безлимит на все виды муниципального транспорта (включая метро, автобусы, троллейбусы, трамваи и фуникулер) за 4875 грн.

Студенты высших учебных заведений будут традиционно иметь право на 50% скидки от стоимости месячных абонементов. Школьники в период летних каникул будут покупать билеты за четверть стоимости (25%), а в течение всего активного учебного года проезд останется абсолютно бесплатным.

Кроме того, важной реформой для столицы станет внедрение специального «пересадочного билета» за 60 грн, который позволит свободно пересаживаться с подземки на любой наземный транспорт в течение 90 минут без дополнительных снятий средств.

Как изменились цены на общественный транспорт во Львове: новая тарифная сетка и акцент на безналичный расчет

Львовский городской совет утвердил новые тарифы, которые официально начали действовать с 16 мая 2026 года во всем городском транспорте. Основная идея новой системы — максимальное стимулирование пассажиров отказываться от бумажных денег в пользу электронной карты «ЛеоКарт».

Стоимость одной поездки теперь четко дифференцирована в зависимости от способа оплаты:

Студенческая е-карта «ЛеоКарт» — 11,50 грн.

Обычная общая «ЛеоКарт» или через специальное мобильное приложение — 23 грн.

Банковская карта или смартфон с функцией NFC — 26 грн.

Оплата бумажными деньгами у водителя — 30 грн.

Транспортировка багажа теперь стоит 23 грн при использовании безналичных инструментов и 30 грн, если платить наличными.

Существенно взлетели в цене и долгосрочные абонементы — студенческий месячный проездной поднялся до 575 грн, а общий гражданский — до 1150 грн.

Все карты и билеты, приобретенные пассажирами до 16 мая по старым расценкам, остаются полностью действующими до конца своего срока действия.

Одновременно городские власти усилили борьбу с безбилетными пассажирами, подняв административный штраф за проезд «зайцем» до 520 грн.

Главным экономическим обоснованием столь непопулярных шагов в мэрии называют ценовой шок на рынке горючего. Для сравнения: если в мае прошлого года средняя стоимость литра дизельного горючего на АЗС колебалась в пределах 48 грн., то сейчас ее показатели надежно закрепились выше отметки в 90 грн.

Что в других регионах с ценами на проезд в общественном транспорте: от бесплатного проезда до 30 грн.

Транспортная карта Украины демонстрирует огромный разрыв в тарифах в зависимости от близости к зоне боевых действий, финансовых возможностей местных бюджетов и типа перевозчиков.

Харьков. Здесь продолжает действовать уникальный для страны режим — весь муниципальный транспорт (метрополитен, троллейбусы, трамваи и коммунальные автобусы) остается полностью бесплатным для населения , поскольку расходы покрываются непосредственно из городского бюджета. Однако в частных маршрутках ситуация кардинально противоположная: там цены подскочили до 25–30 грн за одну поездку, что является одним из самых высоких показателей в Украине.

Днепр. Городские власти скорректировали цены от 9 мая 2026 года. Электротранспорт (трамваи, троллейбусы) и метро удерживают планку на уровне 10 грн за поездку, тогда как в частных и коммунальных автобусах и маршрутках из-за кризиса с дизельным топливом цена зафиксирована на уровне 23 грн.

Ивано-Франковск. В городе действует гибкая система поощрения безналичных расчетов. Стандартный бумажный билет стоит 25 грн, но если пассажир использует местную карту «Галка», стоимость падает до 15 грн, причем в эту сумму входит возможность осуществить бесплатную пересадку на другой маршрут в течение 30 минут.

Одесса, Черкассы, Черновцы и Черновцы. В этих областных центрах сохраняется относительная тарифная стабильность. Проезд в электротранспорте стоит в среднем 15 грн, а поездка в частных микроавтобусах и маршрутках — 20 грн.

Симферополь. Из-за сложной ситуации с рентабельностью перевозок в городе с апреля введена временная тарифная сетка — 20 грн при безналичном расчете и 23 грн, если платить бумажными деньгами.

Тернополь.: В Тернополе стоимость колеблется от 15 до 20 грн в зависимости от наличия «Карты тернополянина» или банковского пластика.

Луцк . В Луцке пассажиры троллейбусов платят 8 грн, а пользователи городских автобусов — 18 грн.

Херсон. Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью и постоянные обстрелы, в городе сохраняются самые низкие тарифы в государстве — билет в троллейбусе стоит всего 6 грн, а проезд в маршрутных такси держится на уровне 8 грн благодаря дотациям.

