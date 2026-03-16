Псевдоактивисты, срывавшие мобилизацию, принялись атаковать прозрачный бизнес, – директор Института мировой политики

Реклама

Об этом он написал в своем блоге.

По словам Магди, мишенью подобных кампаний все чаще становится прозрачный бизнес, работающий легально и находящийся в публичном поле. Такие атаки могут сопровождаться информационными вбросами, массовыми обращениями в государственные органы и созданием волны публичного давления.

В качестве примера политолог привел ситуацию вокруг аптечной отрасли. В частности, общественная организация «Нон-Стоп Украина» заявила о направлении жалоб в более чем 50 государственных органов с требованием провести комплексные проверки финансовой деятельности аптечных сетей. Жалобы также касаются отдельных фармацевтических производителей и Государственной службы лекарственных средств.

Реклама

По мнению Магды, подобная практика создает значительную нагрузку на государственные институции и может формировать негативный образ целой отрасли.

"Используя подобный арсенал, можно "общественным напалмом" выжечь такой важный элемент демократического общества как презумпция невиновности", - отметил он.

Политолог также напомнил, что аптечная отрасль уже пережила несколько серьезных ударов за последний год – от законодательных инициатив до российских ракетных и дроновых атак на склады крупных аптечных сетей.

По его словам, нынешние информационные кампании могут повлечь демонизацию всей отрасли, которая является стратегически важной для обеспечения населения лекарствами в условиях войны.

Реклама

Кроме того, Магда утверждает, что представители этой же сети псевдоактивистов ранее распространяли в Telegram советы по избежанию получения повесток и взаимодействию с представителями территориальных центров комплектования.

По мнению политолога, подобные действия могут использоваться для расшатывания ситуации в обществе и создания дополнительного давления на государственные институции и бизнес во время войны.

Он подчеркнул, что ответы на вопрос о возможных заказчиках подобных кампаний и их целях должны дать правоохранительные органы и спецслужбы.