Псевдосборы на лечение: скандальный Гусаков вернулся в Украину, что его ждет

Громкое дело о мошенничестве со сборами на лечение СМА снова набирает обороты. Количество пострадавших почти утроилось.

Ирина Лабьяк
Львовянин Назарий Гусаков, который делал псевдосборы средств на лечение СМА

Львовянин Назарий Гусаков, которого подозревают в присвоении 2 млн грн под видом сбора на лечение СМА, вернулся из Италии. Мужчине изменили подозрение и готовятся избрать меру пресечения.

Об этом сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко.

«Подозреваемый в мошенническом сборе средств якобы на лечение СМА вернулся в Украину после пребывания в Италии, где проходил лечение», — написал Кравченко, не назвав имени мужчины, однако из контекста понятно, что речь идет именно о Гусакове.

Гусакову изменили подозрение — новые подробности

Мужчине объявили об изменении подозрения. Хотя правовая квалификация дела осталась неизменной, в ходе расследования значительно возросло количество пострадавших — с 34 до 96 человек. Также увеличился и размер ущерба: с 1,3 млн грн до 2 млн грн.

По версии следствия, подозреваемый организовал в соцсетях и Telegram-каналах сбор средств, заявляя о якобы срочной потребности в дорогостоящем препарате для лечения СМА. В то же время, как сообщили во Львовском городском совете, еще с июня 2024 года он получал этот препарат бесплатно за средства городского бюджета.

Для привлечения донатов через PayPal и BuyMeACoffee использовалась поддержка известных медийных лиц и инфлюенсеров.

Следствие считает, что часть собранных денег могла тратиться не по назначению — в частности на азартные игры, криптовалютные инвестиции и личные нужды.

Мера пресечения для Гусакова

Во время обысков по месту жительства Гусакова изъяли мобильный телефон и флеш-накопители, которые сейчас дополнительно исследуются.

Сейчас в суд подано ходатайство об избрании для мужчины меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Предполагается, что подозреваемому позволят покидать жилье только для получения медицинской помощи или во время воздушной тревоги, чтобы добраться до укрытия.

Финансовые махинации Гусакова — что известно

Напомним, летом 2025 года журналисты получили доказательства финансовых махинаций Гусакова. Так, в 2021 году на его счет массово поступали однотипные переводы по примерно 25 тыс. грн от иностранных «дропов» для обхода финмониторинга. Полученные миллионы выводились через игровые платформы и терминалы, в частности LeoGaming, IBOX и «Лотереи P10», которые фигурируют в делах об отмывании миллиардов. Схема работала по классическому принципу: получение средств через подставных лиц, конвертация и вывод в наличные или оффшоры.

Впоследствии в том же месяце Кравченко анонсировал, что Гусакову в ближайшие дни заочно сообщат о подозрении.

Мужчину обвинили в отсутствии отчетности за собранные на лечение средства и возможном мошенничестве, хотя сам он вину отрицал. Несмотря на обещания предоставить финансовый отчет после получения бесплатных лекарств от производителя, Гусаков выехал из Украины.

