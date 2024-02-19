Псевдовоенные-уклонисты пытались сбежать в Молдову: чем все закончилось

Пограничники поймали хитрых уклонистов, которые переоделись в военных и пытались сбежать из страны.

Украинские пограничники поймали уклонистов, которые притворились военными и пытались сбежать из страны в Молдову.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

По информации ГПСУ, пограничники остановили автомобиль с нарушителями на трассе Одесса-Рени. Водитель пытался подвезти в Молдову двух мужчин, переодевшихся в военную форму, чтобы сбить стражей порядка с толку.

За такие "услуги" каждый должен был заплатить водителю от 5 до 6 тысяч долларов.

На нарушителей составили админпротоколы. В отношении водителя направлено сообщение в полицию об обнаружении признаков уголовного преступления.

Напомним, ранее в Нацполиции объяснили, что уклонист — это военнообязанный, который уклонился от повестки для сверки военно-учетных данных и избежал отправления в армию. За это ему грозит либо административная, либо уголовная ответственность.

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