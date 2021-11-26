Псевдоврач обманул на 100 тысяч гривен двух женщин в Хмельницкой области

Псевдоврач обманул на 100 тысяч гривен двух женщин в Хмельницкой области

Мошенник выдал себя за врача и сообщил пенсионеркам, что их внуки попали в ДТП и нуждаются в срочном дорогостоящем лечении.

В Хмельницкой области псевдоврач, который обманул жителей города Староконстантинов и поселка Антонины, ответит за свои поступки перед законом. Прокуроры уже направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины по факту мошенничества.

Как рассказали в Хмельницкой областной прокуратуре, в сентябре 2021 года ранее судимый житель Мариуполя Донецкой области обманул 85-летнюю жительницу г. Староконстантинов, а в октябре — 81-летнюю жительницу поселка Антонины Хмельницкого района.

В обоих случаях растерянные ложной информацией о ДТП и необходимости неотложной дорогостоящей медпомощи внукам женщины отдали псевдоврачу все свои сохранения – 103 тыс грн.

По данным следствия, злоумышленник действовал вместе с сообщником. Его личность сейчас пытаются установить правоохранители.

Мужчину, который выдавал себя за врача и выдурил у пенсионерок деньги, обвиняют в мошенничестве, совершенном повторно и по предварительной группе лиц (ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, подобный случай произошел в Киеве. Там задержали мошенника, который по схеме "ваш родственник в больнице" обманул пенсионеров на 100 тыс. гривен.

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