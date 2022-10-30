Пшеница-убийца, от которой тонут адмиралы РФ: Зеленский потролил Россию из-за блокировки портов

Президент подчеркнул, что Россия – единственный виновник того, что люди в Эфиопии, Йемене или Сомали остаются без продовольствия.

Россия ставит мир на грань жесткого продовольственного кризиса из-за очередной блокировки работы экспортной зерновой инициативы.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером, 30 октября.

РФ шантажирует мир голодом

Зеленский сообщил, что в порту Черноморск уже загружено очередное судно, зафрахтованное Продовольственной программой ООН. На борту корабля – 40 тысяч тонн пшеницы для Эфиопии. Эта страна переживает чрезвычайно болезненную ситуацию с едой и находится на грани голода.

"Это проблема не только о росте цен на продукты, но и о физической нехватке пищи", – отметил он.

По словам президента, украинская сторона готова выпустить это судно в море, как и все остальные, вышедшие из портов Одессы за время работы экспортной зерновой инициативы.

Троллинг от президента

"Но и этот балкер с пшеницей для Продовольственной программы ООН и другие суда с агропродукцией вынуждены ждать, потому что Россия шантажирует мир голодом.

Что мир услышал? Что будто кто-то из зерновоза запускает дроны... Сначала они говорили о "боевых птицах", потом — о "боевых насекомых", теперь — о "боевом зерне"... Пшеница-убийца, от которой тонут российские адмиралы. Ну, что можно сказать? Реально – больные люди. Но эти больные люди снова ставят мир на грань жесткого продовольственного кризиса", – говорит Зеленский.

"Ответ всем, кто за переговоры с Россией"

Президент подчеркнул, что Россия – это единственный виновник того, что продукты питания будут сейчас дорожать для людей на огромном пространстве от Западной Африки до Восточной Азии. Именно из-за действий РФ люди, в частности, в Эфиопии, Йемене или Сомали, остаются с катастрофическим дефицитом продовольствия.

"Конечно, партнеры пытаются убедить государство-террориста немного сбавить обороты в шантаже. Но реалистично ли это? Пока факты указывают на то, что руководство России больше заинтересовано в обострении продовольственного кризиса, чем в выполнении подписанных документов. И это, кстати, ответ всем тем, кто говорит о переговорах с Россией", – говорит глава государства.

По его словам, Россия не хочет никаких подлинных соглашений. Потому 218 судов ожидают возможности везти продовольствие по экспортным контрактам или зайти в украинские порты.

"Неделю за неделей Россия тормозила зерновой коридор, несмотря на свои же обещания партнерам, и теперь заблокировала его полностью. Украина со своей стороны сделает все, чтобы экспортная зерновая инициатива работала и дальше", — подытожил Зеленский.