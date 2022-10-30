Пшеница-убийца, от которой тонут адмиралы РФ: Зеленский потролил Россию из-за блокировки портов

Президент подчеркнул, что Россия – единственный виновник того, что люди в Эфиопии, Йемене или Сомали остаются без продовольствия.
Россия ставит мир на грань жесткого продовольственного кризиса из-за очередной блокировки работы экспортной зерновой инициативы.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером, 30 октября.
РФ шантажирует мир голодом
Зеленский сообщил, что в порту Черноморск уже загружено очередное судно, зафрахтованное Продовольственной программой ООН. На борту корабля – 40 тысяч тонн пшеницы для Эфиопии. Эта страна переживает чрезвычайно болезненную ситуацию с едой и находится на грани голода.
"Это проблема не только о росте цен на продукты, но и о физической нехватке пищи", – отметил он.
По словам президента, украинская сторона готова выпустить это судно в море, как и все остальные, вышедшие из портов Одессы за время работы экспортной зерновой инициативы.
Троллинг от президента
"Но и этот балкер с пшеницей для Продовольственной программы ООН и другие суда с агропродукцией вынуждены ждать, потому что Россия шантажирует мир голодом.
Что мир услышал? Что будто кто-то из зерновоза запускает дроны... Сначала они говорили о "боевых птицах", потом — о "боевых насекомых", теперь — о "боевом зерне"... Пшеница-убийца, от которой тонут российские адмиралы. Ну, что можно сказать? Реально – больные люди. Но эти больные люди снова ставят мир на грань жесткого продовольственного кризиса", – говорит Зеленский.
"Ответ всем, кто за переговоры с Россией"
Президент подчеркнул, что Россия – это единственный виновник того, что продукты питания будут сейчас дорожать для людей на огромном пространстве от Западной Африки до Восточной Азии. Именно из-за действий РФ люди, в частности, в Эфиопии, Йемене или Сомали, остаются с катастрофическим дефицитом продовольствия.
"Конечно, партнеры пытаются убедить государство-террориста немного сбавить обороты в шантаже. Но реалистично ли это? Пока факты указывают на то, что руководство России больше заинтересовано в обострении продовольственного кризиса, чем в выполнении подписанных документов. И это, кстати, ответ всем тем, кто говорит о переговорах с Россией", – говорит глава государства.
По его словам, Россия не хочет никаких подлинных соглашений. Потому 218 судов ожидают возможности везти продовольствие по экспортным контрактам или зайти в украинские порты.
"Неделю за неделей Россия тормозила зерновой коридор, несмотря на свои же обещания партнерам, и теперь заблокировала его полностью. Украина со своей стороны сделает все, чтобы экспортная зерновая инициатива работала и дальше", — подытожил Зеленский.
РФ снова срывает "зерновую инициативу"
В субботу, 29 октября, Россия заявила, что останавливает действие "зернового соглашения" после взрывов во временно оккупированном Севастополе.
В ООН заявили, что ведут переговоры с российскими официальными лицами по поводу "зернового коридора".
Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, которого называют потенциальным преемником Путина, заявил, что Россия готова заменить украинское зерно на мировом рынке "собственным".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что РФ под "своим" зерном подразумевает урожай, украденный у украинских фермеров на оккупированных территориях.
В то же время Financial Times обнародовало расследование о том, как россияне незаконно продают украинское зерно за границу.