"Пшонка-стайл" не умирает: депутат скрыл миллионы и превратил жилье в царские хоромы (фото)

Дом закарпатского депутата / © Прокуратура Закарпатской области

Реклама

Депутату Береговского районного совета, что на Закарпатье, объявлено подозрение в том, что он не задекларировал миллионы гривен. За полученные преступным путем средства он украсил свое жилье в знаменитом стиле помпезной роскоши, названном «Пшонка-стайл» по фамилии экс-генпрокурора времен Януковича Виктора Пшонки.

Об этом свидетельствуют фотографии с вручения подозрения, опубликованные прокуратурой Закарпатской области.

На опубликованных фото видно, что стены и потолок этого жилья покрыты росписями и лепниной с позолотой, в интерьере — помпезные, похожие на антикварные стулья, а в самом помещении есть внутренний балкон с позолоченными перилами.

Реклама

© Прокуратура Закарпатской области

По данным следствия, при подаче ежегодной декларации за 2022 год народный избранник умышленно не указал имущество и доходы на общую сумму более 8,3 млн гривен.

© Прокуратура Закарпатской области

В частности, он скрыл автомобиль Ford Mustang, который находился в совместной собственности супругов, многомиллионный доход, а также финансовые операции по покупке и продаже элитного Mercedes-Benz S-Class.

«Элитное авто он приобрел в октябре 2022 года за 3,75 млн грн, хотя его подтвержденные доходы за более чем 20 лет предпринимательской деятельности составляли менее 227 тысяч гривен. Уже через несколько дней автомобиль был перепродан, а средства использованы на собственные нужды. Эти операции, как и сам доход, в декларации не отражались», — сообщили в прокуратуре.

Действия подозреваемого квалифицированы как умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, а также легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем (ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 УК Украины).

Реклама

Напомним, на Ивано-Франковщине перед судом предстанет депутат Загвіздянської сельского совета, который долгое время скрывался от украинского правосудия за рубежом. Мужчину обвиняют в присвоении более 2,5 миллиона гривениз фонда заработной платы педагогов.