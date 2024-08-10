Психиатр объяснил, почему военные и гражданские становятся зависимыми от опасности

Военные, привыкшие к постоянному напряжению на фронте, воспринимают мирную жизнь как скучную и лишенную ярких эмоций, а повседневные ситуации кажутся им недостаточно насыщенными.

Об этом интервью NV рассказал Психиатр, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и медицинской психологии Ивано-Франковского медуниверситета Михаил Пустовойт.

"Это опасный защитный механизм, поскольку человек начинает искать рискованные ситуации, чтобы почувствовать себя живым. Опасность становится необходимой, и человек может стать зависимым от него", — рассказал он.

Психиатр объяснил, что возвращение ветеранов с фронта может сопровождаться сложной зависимостью. После войны мирная жизнь может казаться им бессодержательной и пустой, поэтому они стремятся как можно скорее вернуться на передовую. Если это невозможно, у них может появиться рискованное поведение, направленное на поиск опасных ситуаций, чтобы снова почувствовать напряжение, которое было на фронте.

Он также отметил, что гражданские люди адаптируются к постоянному эмоциональному напряжению, изолируя свой страх и отделяя его от остальной жизни. Это может приводить к расщеплению эмоциональной жизни и склонности к рискованному поведению, например, игнорированию воздушных тревог или стремлению срочно осуществить свои мечты, чувствуя, что жизнь нельзя откладывать, ведь «потом» может и не наступить.

Напомним, психиатр Игорь Дубинин рассказывал, что по возвращении военного с фронта его родственникам важно дать ему время для адаптации к новым условиям.