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"Психиатры будущего получат не одну премию": Подоляк о стадиях, которые проходит общество в РФ, встречаясь с реальностью

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"Психиатры будущего получат не одну премию": Подоляк о стадиях, которые проходит общество в РФ, встречаясь с реальностью

Российская пропаганда превратила россиян в кровожадных человекоподобных существ.

Сейчас в РФ жители проходят фазы, когда их вымышленный мир встречается с реальностью.

Эти фазы и их последствия попытался объяснить советник  руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его мнению, "психиатры будущего" получат не одну научную премию, активно исследуя феномен сегодняшнего российского психоза и роль Z-пропаганды в превращении человека в агрессивное человекоподобное существо – неадекватное, полное ненависти, кровожадное, как это уже было в гитлеровской Германии. 

"Уже сейчас можно выделить определенные "уникальные фазы", через которые проходит российское общество, когда их вымышленный, несуществующий мир жестко встречается с объективной реальностью, где беглецы штурмуют временный Керченский мост".

  • Начальная стадия. Пациент категорически уверен в себе и отрицает наличие психических нарушений: — "Война продлится максимум три-четыре дня. С кем там воевать? С несколькими тысячами "нацистов"? Это ведь даже не серьезная война, а всего лишь "специальная операция"…
  • Вторая стадия. Возражение. Самогипноз – "все просчитано и идет по плану": – А что вы хотели? Киев за три дня? Поймите, это самая большая армия Европы и единственная армия, имеющая боевой опыт. Они готовились восемь лет, чтобы бить нас.
  • Третья стадия. Банальный российский торг: – "Мы еще даже ничего не начинали… правда?" Может, просто отдадите нам все?
  • Четвертая. Гнев, вытекающий из бессилия. Поиск "волшебной пилюли": — Центры принятия решений! Центры принятия решений! – кричат лица с очень перекошенными от страха лицами. – Убивайте украинцев, режьте их вместе с детьми!
  • И, наконец, русская классика. Пьяная депрессия, алкогольная апатия, отчаяние: – Что мы наделали? Зачем? Куда убегать?
  • Обязательно принятие, финал: – С моих слов записано правильно и мною прочитано. Об уголовной ответственности за предоставление ложных показаний предупрежден(а). Этим документом выражаю желание сотрудничать со следствием в полном объеме…", — написал Подоляк.

Напомним, что Подоляк прокомментировал ложь России об отравлении оккупантов "химоружием".

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