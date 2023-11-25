"Психическая атака": офицер рассказал о необычной тактике россиян под Авдеевкой

оккупанты пытаются давить со всех сторон в районе Авдеевки.

Ситуация вокругАвдеевки, который штурмуют российские захватчики, остается стабильно беспокойной, но с разной интенсивностью боевых действий.

Об этом в эфире Радио Свобода рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

Офицер заявил, что оккупанты пытаются атаковать Авдеевку "в лоб", и это выглядит как "психическая атака".

"На всех направлениях они давят, делают попытки захвата. Сейчас они более широким клином влево и вправо штурмуют. К тому же начали штурмовать прямо в лоб саму Авдеевку. Выглядит как психическая атака", — сказал он.

Цехоцкий заявил, что ранее подобные атаки украинские военные не наблюдали. Ситуация вблизи города стабильно неспокойна.

На вопрос, почему оккупанты действуют именно таким образом, офицер ответил: "Видимо, из-за идиотских политических задач и сроков, которые им ставит их командование".

Напомним, ранее глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что Российская оккупационная армия начала третью волну наступления на Авдеевку в Донецкой области.

Кроме того, мы ранее информировали, что в ВСУ показали, как сейчас выглядит Авдеевский коксохим.

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