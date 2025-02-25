Психическое здоровье украинцев под угрозой: почти половина населения страдает из-за войны

За три года полномасштабного вторжения России в Украине зафиксировано 2254 нападения на медицинские учреждения. 42 атаки произошли в 2025 году.

Почти половина украинцев испытывают проблемы с психическим здоровьем из-за войны.

Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В общей сложности 68% украинцев сообщили, что их состояние здоровья ухудшилось по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения.

По данным ВОЗ, по состоянию на октябрь 2024 наиболее распространенными среди украинцев были:

Проблемы с психическим здоровьем – 46%.

Расстройства психики – 41%.

Неврологические расстройства – 39%.

Также в отчете отмечено, что 84% смертей в Украине вызваны неинфекционными заболеваниями.

Главными проблемами в лечении пациентов с неинфекционными болезнями является недоступность услуг и высокая стоимость лекарства. Это особенно критично для людей с хроническими заболеваниями, которые рискуют упустить возможность получать необходимую помощь.

Война также привела к острой нехватке врачей-травматологов, специалистов по протезированию и реабилитации. ВОЗ отмечает, что длительная реабилитация раненых имеет ключевое значение для физического и психологического восстановления.

По данным ВОЗ, к середине 2024 года в Украине было проведено 100 тысяч ампутаций конечностей. Однако из-за нехватки медицинских специалистов реабилитация таких пациентов сложна.

“Острая нехватка специалистов еще больше обострила кризис. Выздоровление часто является вопросом времени, но может быть вопросом возможностей», – говорится в отчете.

ВОЗ отмечает, что ситуация с психическим здоровьем, реабилитацией раненых и доступом к медицине остается критической.

Напомним, в Украине свирепствуют грипп и COVID-19. В 16 областях вводятся ограничения. Более того, врачи прогнозируют, что до апреля в Украине вирус гриппа будет преобладать над коронавирусной инфекцией.

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