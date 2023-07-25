Психологи развенчали миф о посттравматическом стрессовом расстройстве: что известно

Из пораженных ПТСР 70% могут восстановиться достаточно быстро в течение полугода.

То, что все украинцы после войны будут страдать посттравматическим стрессовым расстройством (далее – ПТСР ), является мифом.

Об этом рассказала главный врач Центра психического здоровья и реабилитации ветеранов "Лесная поляна" Ксения Возницына во время круглого стола в Military Media Center.

"Посттравматическое стрессовое расстройство – это расстройство психики, которое диагностируется психиатрами и имеет абсолютно четкую клиническую картину и четкие критерии его определения. Первым из таких критериев является наличие травматической ситуации, которая угрожала здоровью и жизни. То есть не может быть ПТСР от развода, потери работы или уничтожения жилья", — пояснил.

Ксения Возницына добавила, что согласно данным, учитывающим опыт войн в мире, ПТСР может развиться у 10%, максимум 20% военных после колоссальной травматической ситуации.

"Из пораженных этим расстройством 70% могут восстановиться достаточно быстро в течение полугода", — подытожила врач.

Ранее специалисты предоставляли информацию о том, как распознать и вылечить ПТСР и помочь ребенку с посттравматическим стрессовым расстройством.

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