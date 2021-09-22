Психоз, дезориентация, боли в голове: врач рассказал, в каком состоянии находятся сейчас больные коронавирусом

Как рассказывает врач, состояние большинства больных тяжелое.

В Украине последние дни возросло количество больных коронавирусом, требующих стационарного лечения. Многие из них находятся в медучреждениях в тяжелом состоянии.

Об этом рассказал ТСН.ua главный инфекционист Львовской области, глава Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко.

По его словам, у большинства больных, которые сейчас лечатся в областной инфекционной больнице, тяжелое состояние.

"Оно обусловлено острой дыхательной недостаточностью, осложнениями в виде двусторонних бронхопневмонией. У нас есть два случая плевритов, которые развились после коронавируса. Есть 5 больных, у которых имеются значительные поражения со стороны центральной нервной системы. Это — дезориентация, боли в голове. У одного больного развился острый психоз. Для его лечения мы даже приобщали врачей-психиатров", — рассказывает Сергей Федоренко.

Он добавляет, что также есть больные, у которых есть осложнения из-за хронических соматических болезней, в частности, сахарного диабета, отчего у таких пациентов отмечаются значительные подъемы, колебания глюкозы в крови.

"У одного больного это привело к развитию гипергликемической комы. Это было обусловлено и ходом самого коронавируса, и наверняка действием лекарств, которые необходимо применять для лечения COVID-19, но, к сожалению, они имеют побочное действие в виде повышенного уровня глюкозы в крови. Штамм "Дельта" действительно является агрессивным по сравнению с тем ходом, который был у больных в 2020 году. Им чаще заражаются при контакте с инфицированным. И в этом есть его отличие от других", — отметил Федоренко.

Напомним, что врач-инфекционист Сергей Федоренко рассказал о особенности течения COVID-штамма "Дельта" в Украине

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