Псковские десантники инсценировали казнь пленных украинцев (видео)

В течение недели после взятия Авдеевки российские войска совершили серию попавших на видео военных преступлений.

Об этом пишет Bild.

На одной из записей из-под Бахмута показано, что ВС РФ расстреляли сдавшихся в плен шестерых украинцев и лежавших на земле с руками за головой.

В то же время вблизи Роботино были якобы расстреляны два бойца ВСУ, вышедшие из окопа с поднятыми руками, а также их товарищ, лежавший на земле. В обоих случаях преступления совершили бойцы ВДВ.

На другой записи россияне сняли, как пытают военнопленных ВСУ в разрушенном спортзале Донецкой области, имитируя казнь. Украинцев связали, зажмурили им глаза и стреляли в воздух.

Видео опубликовал канал "ВДВ Псков ZOV komdiv_76", освещающий деятельность 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, известной как "псковская дивизия". Считается, что именно она участвовала и в резне в Буче. На видео воображаемой карой руководит полковник с позывным "Катом".

Псковские десантники инсценировали казнь пленных украинцев

По мнению Офиса генпрокурора, по приказу совершать такие действия стоит российское военное и политическое руководство.

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