"Пташка" из "Азовстали" попала в ДТП - в каком она состоянии

Екатерина Полищук

Украинская парамедикиня, защитница «Азовстали» Екатерина Полищук «Пташка» попала в ДТП.

Об этом она сообщила в Instagram.

ДТП произошло, когда она ехала на такси в Киеве. Екатерина рассказала, что получила ушибы, ведь была не пристегнута поясом безопасности на заднем сиденье.

«Попала в ДТП в предпоследний день в Киеве. На такси. Упреждаю вопрос: да, сзади я сидела не пристегнута. Да, кости целые, голова крутится, ушибы болят, ноготь надорван», — отметила «Пташка».

Екатерина пожаловалась, что таксист даже не обратил внимание на своих пассажирок, а беспокоился только за состояние своего авто.

«Что с водителем — непонятно. После ДТП я и подруга его не интересовали. Только состояние авто. Поэтому мы просто в крайне возбужденном состоянии сознания пошли домой пешком, — говорит защитница.

Полищук обратилась к сервису такси: «Uklon, вы что-то говорите своим водителям, а то они на ровной дороге просто из ничего лупятся в забор за 500 метров до моего дома. Водитель — ноль на массу. Не знаю, был ли он под чем-то или нет. Это трэш».

Напомним, что это уже второй раз «Пташка» попадает в ДТП. В прошлом году она рассказывала, что получила в аварии серьезные травмы.