"Пташка" из Азовстали попала в серьезное ДТП и рассказала о полученных травмах: "Минус полмашины"

Защитница "Азовстали" Екатерина Полищук на позывной " Пташка" рассказала, что попала в серьезное ДТП.

Об этом парамедик сообщила в своем Instagram. Авария случилась не по вине "Пташки". Другой водитель совершал поворот, в то время как Екатерина ехала навстречу. В результате ДТП автомобиль Полищук полностью поврежден. Сама же "Пташка" забила руку и ребра, разбила колени и получила сотрясение мозга, но от более серьезных травм ее спасла подушка безопасности. Наконец, Екатерина предоставила пострадавшим первую медицинскую помощь, а сама осмотрела свои раны уже дома.

Травмы, которые "Пташка" получила в результате ДТП / Фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal

"Забита рука и ребра, разбиты колени и сотрясение немножко после контузии. И минус полмашины. Такое бывает, когда кто-то рассеян на дороге. И, на удивление, это не я. Меня снесли с дороги, потому что решили повернуть налево, не убедившись, что я не еду навстречу. Впереди него было еще одно авто вплотную, поэтому его я тоже увидеть не могла. Что ж, машины у меня теперь нет, меня спасли подушки, но я не расстроена. Ни с кем не ссорилась, водитель попался адекватный. Я спокойно проверила всех на травмы, себя перемотала уже дома", – рассказала Полищук.

Травмы, которые "Пташка" получила в результате ДТП / Фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal

"Пташка" подчеркнула, что стоит быть внимательными на дороге и не пренебрегать безопасностью, потому что другой водитель не всегда может быть ловким. Кроме того, нужно следить за исправностью авто и соблюдать правила дорожного движения.

"Единственная ваша защита: исправные подушки безопасности, тормоза, внимательность, скорость движения в пределах правил, пристегнутый ремень безопасности. Не пренебрегайте, пожалуйста, потому что последствия ДТП во многом зависят от вашей ответственности", — отметила Екатерина Полищук.

Напомним, недавно певица Оля Цибульская попала в ДТП. Исполнительница делилась, что стало причиной аварии и как она чувствовала себя.

Читайте также: