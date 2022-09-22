"Пташка" уже на свободе: мама освобожденной из плена Екатерины Полищук поделилась эмоциями

ТСН удалось пообщаться с мамой известной на всю Украину "Пташки" Екатерины Полищук.
Едва ли не все освобожденные уже пообщались по телефону с родными, а некоторым даже удалось увидеть их. Соцсетями распространяются фотографии, где видно, что до защитников "Азовстали" доехали родственники.
Об этом говорится в ТСН.
Место, где находятся бывшие пленники, держат от общественности в секрете. Однако уже известно, что с мамой и сестрой встретился и обнялся пресс-офицер "Азова" Дмитрий Казацкий.
Вместе с ними на фото и известная на всю Украину "Пташка" – парамедик из "Азовстали" Екатерина Полищук.
А к командиру роты полка Льва Пашко приехала жена.
Сестра другого известного воина Михаила Дианова, которого вместе с собратьями вызволили из плена, уже успела пообщаться с братом и поделилась эмоциями. Об этом пишет издание intb.te.ua.
“Когда ты ждешь родного человека семь месяцев с войны… Мы очень рады. И фото его все пересказывает – только положительные эмоции только радость”, – рассказывает сестра Михаила Алена Лаврушко.
Тем временем ТСН удалось пообщаться с мамой Екатерины Полищук. Несколько дней назад россияне распространили интервью с девушкой, где она переживала только за то, что ее мама слышала в видеороликах, как дочь матерится, и что это маму может огорчить. Однако Светлана Полищук заверила, дочь она не будет ругать, очень ждет встречи с ней, и даже уже знает, чем накормит "Пташку", когда она приедет домой — варениками и тортом.
"Позвонила Катя поздно вечером. Поздоровалась. Ее первые слова были на иностранном языке, но не на русском. Я сначала не поняла, потому что был чужой номер. Не поняла, кто. Однако моя дочь сказала: "Кто с тобой может так здороваться?". я услышала очень родной голос. Я поняла, кто это позвонил", — рассказывает мама.
Светлана Полищук говорит, что ее дочь держится и враг не сломал характер мужественной девушки.
"Очень хочется ее уже увидеть, очень хочется обнять, но я благодарна всем, кто присоединился к этому обмену. У меня наконец есть возможность ее обнять", — сказала мама Екатерины.
Также Светлана рассказала, какой была Катя в детстве.
"То, что она боец, было видно сразу. Она всего добивалась чего хотела. Она не только хорошо поет, но и пишет стихи, музыку, рисует красиво", — вспоминает женщина.
Напомним, что Украина вернула из российского плена защитников Мариуполя, среди них есть воины "Азова" (фото).
200 наших героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" – на 55 оккупантов.
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