"Пташка" уже на свободе: мама освобожденной из плена Екатерины Полищук поделилась эмоциями

Едва ли не все освобожденные уже пообщались по телефону с родными, а некоторым даже удалось увидеть их. Соцсетями распространяются фотографии, где видно, что до защитников "Азовстали" доехали родственники.

Об этом говорится в ТСН.

Место, где находятся бывшие пленники, держат от общественности в секрете. Однако уже известно, что с мамой и сестрой встретился и обнялся пресс-офицер "Азова" Дмитрий Казацкий.

Фото: Іnstagram / dasha_stilinski

Вместе с ними на фото и известная на всю Украину "Пташка" – парамедик из "Азовстали" Екатерина Полищук.

А к командиру роты полка Льва Пашко приехала жена.

Сестра другого известного воина Михаила Дианова, которого вместе с собратьями вызволили из плена, уже успела пообщаться с братом и поделилась эмоциями. Об этом пишет издание intb.te.ua.

“Когда ты ждешь родного человека семь месяцев с войны… Мы очень рады. И фото его все пересказывает – только положительные эмоции только радость”, – рассказывает сестра Михаила Алена Лаврушко.

Тем временем ТСН удалось пообщаться с мамой Екатерины Полищук. Несколько дней назад россияне распространили интервью с девушкой, где она переживала только за то, что ее мама слышала в видеороликах, как дочь матерится, и что это маму может огорчить. Однако Светлана Полищук заверила, дочь она не будет ругать, очень ждет встречи с ней, и даже уже знает, чем накормит "Пташку", когда она приедет домой — варениками и тортом.

"Позвонила Катя поздно вечером. Поздоровалась. Ее первые слова были на иностранном языке, но не на русском. Я сначала не поняла, потому что был чужой номер. Не поняла, кто. Однако моя дочь сказала: "Кто с тобой может так здороваться?". я услышала очень родной голос. Я поняла, кто это позвонил", — рассказывает мама.

Светлана Полищук говорит, что ее дочь держится и враг не сломал характер мужественной девушки.

"Очень хочется ее уже увидеть, очень хочется обнять, но я благодарна всем, кто присоединился к этому обмену. У меня наконец есть возможность ее обнять", — сказала мама Екатерины.

Также Светлана рассказала, какой была Катя в детстве.

"То, что она боец, было видно сразу. Она всего добивалась чего хотела. Она не только хорошо поет, но и пишет стихи, музыку, рисует красиво", — вспоминает женщина.