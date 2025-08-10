Птица, ставшая символом Украины, меняет места гнездования — орнитолог объяснил причину

Птица-символ Украины все чаще появляется в городах Фото: place-kyiv

Реклама

Боривитер, считающийся символом Украины, все чаще летает над крышами городских улиц. Недавно этот хищник был замечен в самом центре Запорожья.

Об этом говорится в материале telegraf.

По словам Василия Костюшина, орнитолога и заведующего отделом мониторинга и охраны животного мира Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины, городская среда для пустельги оказалась вполне подходящей. Здесь есть и кормовая база, и удобные места для гнездования.

Реклама

Боривитер степной / © Википедия

«Для него здания напоминают скалы, на которых он привык жить у рек или моря. Питается не только маленькими птицами, но и мышами. Голуби в городе — настоящий деликатес», — объясняет специалист.

Еще одно преимущество города — меньше естественных врагов. Хотя иногда считают, что кошки представляют угрозу птицам, орнитолог отмечает: большинство домашних кошек на пернатых не охотится.

Подобную миграцию демонстрируют и ястребы, однако они устраивают гнезда на деревьях, поэтому чаще селятся на окраинах городов и сел, а охотятся в городскую зону.

Боривитер как символ Украины

В июне бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поделился новой татуировкой — изображением пустельги, созданного по мотивам легендарного панно Аллы Горской в 1967 году. Это художественное изображение птицы стало символом Мариуполя, но во время осады в 2022 году было повреждено российскими обстрелами, и ныне его дальнейшая судьба неизвестна.

Реклама

«Боровитер может зависать в воздухе, преодолевая встречный ветер. Для меня он символ несокрушимости украинцев: нас могут бить, но уничтожить невозможно», — отметил Дмитрий Кулеба.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ГЛЯДЬТЕ НА ЭТИ ОЧЕНЯТА! Птица атаковала ВОРОЖЬЕЙ ДРОН и стала ГЕРОЕМ ИНТЕРНЕТА!

Напомним, что скоро, 24 августа, украинцы будут праздновать День независимости страны. Эта дата остается неизменной с момента принятия Акта провозглашения независимости 1991 года и закреплена в украинском законодательстве как официальный символ государственности.