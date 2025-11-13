Птицы Мадяра разбомбили «логово» российских дронов в Крыму: что известно об уничтоженной цели

Командующий Силами Беспилотных Систем ВСУ Роберт «Мадьяр» Бровди

Силы Беспилотных Систем (СБС) ВСУ нанесли успешный удар по стратегическому объекту в оккупированном Крыму. Целью стало «логово» редких русских дронов «Орион». Атака, осуществленная «Птицами» 1 отдельного Центра СБС, стала логическим продолжением работы по уничтожению этого типа техники противника.

Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт «Мадьяр» Бровди в своем Telegram-канале.

Характеристики уничтоженного объекта

В сообщении Роберт Бровди подробно описал уничтоженный враждебный объект, подчеркнув его стратегическую важность и высокую стоимость.

Ликвидированная цель — это база хранения и обслуживания ударно-разведочных БПЛА противника «Орион», расположенная вблизи населенного пункта Кировское. Бровди также сообщил характеристики самого дрона, который он назвал «коростой» и «редкой приблудой».

«Эта короста является носителем авиабомб и ракет „воздух-земля“, висит в воздухе до 24 ч на высоте до 7500 м, имеет размах крыла 16,3 м, стоимостная и редкая приблуда», — отметил Роберт Бровди.

Фактически, уничтожение такого центра усложняет врагу возможность использования этих дорогих ударных дронов для разведки и нанесения ударов авиабомбами и ракетами, поскольку «Орион» является одним из наиболее технологичных беспилотников в российской армии.

Удар по базе после сбития дрона

Командующий СБС напомнил, что уничтожение вражеских БПЛА «Орион» является последовательной работой его подразделений.

«Подразделение Топот 414 бригады Птиц Мадяра сбило такого попугая в воздухе 13 сентября 2025 года, ИИ с гуглом в помощь. Сегодня ночью (13.11.25) Птицы 1 отдельного Центра СБС (трансформирован 14 полк СБС). поклевали наконец-то и логово», — сообщил Мадяр.

Успешная ночная атака на базу, где обслуживались эти беспилотники, явилась значительным ударом по логистике и возможностям российских сил на территории оккупированного полуострова.

Напомним, «Мадьяр» предупредил о новой угрозе для прифронтовых зон. он подчеркнул, что угроза для гражданских автомобилей значительно возрастает в тумане и ночью.