Птицы «отблагодарили» украшениями: необычная находка в кормушке покорила Сеть

Украшения от птичек

Украинка поделилась удивительной историей «благодарности» со стороны птиц. Так, после регулярной прикормки пернатых она нашла в кормушке украшения.

Публикация в Threads повлекла за собой волну обсуждений.

История поразила Сеть

В соцсетях активно обсуждают историю женщины, обнаружившей в птичьей кормушке ювелирные украшения после того, как подкармливала пернатых. Событие произошло на днях и быстро набрало популярность в Сети.

Неожиданная «благодарность» от птиц стала настоящей сенсацией в украинском сегменте соцсетей. Женщина опубликовала фото в Threads, на котором видна кормушка, наполненная не только зерном, но и украшениями — кольцами, цепочками и подвесками.

По словам автора сообщения, все началось с истории в Facebook.

«Прочитала сегодня в ФБ сообщение женщины о том, как ей отблагодарили птички за корм. Пошла на всякий случай проверила нашу кормушку. Это реально работает, друзья! Творите добро. И оно к вам вернется!!!» — написала она.

На опубликованных фотографиях видна самодельная кормушка, в которой среди круп и семян лежат металлические украшения. Вероятно, птицы — в частности сороки или вороны — могли принести блестящие предметы, воспринимая их чем-то ценным.

История быстро распространилась соцсетями, вызвав шквал реакций — от искреннего восхищения до иронических шуток.

Реакция Сети

Пользователи активно делятся собственными «историями взаимодействия» с птицами:

«Я тоже пользуюсь этим лайфхаком, буквально вчера принесли Экофлоу, но почему-то разряженный»;

«Вчера к нам приходила ворона, покормили) сегодня принесла „4 жалких пачки дней“»;

«У меня были безблагодарные крысы летающие, ничуть не вернули, суповые наборы!»;

«Все они жрут! Подмели под ноль. Сомневаюсь, что коты пожрали».

«Не тех я подкармливаю, ой не тех…», — пишет корреспондент.

Некоторые комментаторы шутя советовали внимательнее присмотреться к украшениям. Мол, такие «подарки» могли когда-нибудь принадлежать соседям.

Под постом тоже делятся другими кадрами.

Известно, что птицы нередко приносят людям разные предметы. Ранее ТСН.ua рассказывал о необычном поведении ворон и сорок, известных своей способностью запоминать места с едой и приносить блестящие вещи. Орнитологи объясняют: такие птицы могут воспринимать человека как часть обмена — еда в обмен на найденные предметы.

Раньше мы рассказывали, как правильно подкармливать птиц зимой.

Специалисты рассказали, как превратить подкормку в эффективную помощь, а не в ущерб.

Подробности — в материале ТСН.ua.