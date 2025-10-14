Птицы предсказывают похолодание: кого ученые называют природными барометрами Украины

Птицы / © unsplash.com

В Украине есть виды птиц, поведение которых может указывать на изменение погоды. Их ученые называют своеобразными природными «барометрами», ведь некоторые пернатые чувствуют приближение холодного фронта еще до того, как он достигает территории страны.

Об этом в комментарии для «Телеграфа» рассказал соучредитель Нижнеднестровского национального природного парка, начальник научно-исследовательского отдела ННПП, кандидат биологических наук Николай Роженко.

К таким «барометрам» ученый относит два вида — припутня и перепелку. В частности, появление припутня на дельте Днестра является четким сигналом приближения холодов.

«Если припутень появился на дельте Днестра, то 100% через несколько дней будет холодный фронт и у нас похолодает», — отметил он.

Биолог добавляет, что наблюдал эту закономерность неоднократно — и каждый раз она подтверждалась. Птица, которая относится к семейству голубиных, как будто «считывает» изменение атмосферных условий и отправляется в миграцию именно перед наступлением похолодания.

Припутень, или вяхирь, — представитель лесных массивов. Внешне он похож на голубя, однако имеет характерную белую полосу на крыльях. Его перелеты происходят днем, поэтому увидеть этого «барометра» в небе также вполне возможно.

Припутень. Фото: Andreas Trepte/CC BY-SA 2.5

Еще одним точным «барометром» природы Роженко называет дикую перепелку. По его словам, когда эти птицы начинают осенью активно мигрировать, вскоре ожидается северный ветер и снижение температуры. Интересно, что перепелки не избегают ветра, а наоборот, используют его, чтобы легче преодолевать большие расстояния. Северный поток помогает им быстрее пересечь Черное море и добраться до Крыма, где они зимуют.

Перепелки — преимущественно жители степных территорий. Днем эти птицы прячутся в высокой траве, а в сумерках отправляются в полет. Летят они низко, поэтому их можно увидеть даже без специального оборудования.

Перепелка. Фото: Дункан Райт/CC BY-SA 3.0

Напомним, крылатая фауна поражает людей своей красотой и разнообразием. В мире живет более 10 тысяч видов птиц, среди которых есть как огромные страусы, так и крошечные колибри. В нашей стране тоже есть миниатюрные пернатые, по сравнению с которыми даже воробьи кажутся гигантами.