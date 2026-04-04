"Птицы" СБС "ослепили" оккупантов в Крыму и на Донбассе: кадры феерической операции

Атака украинских дронов / © ТСН.ua

Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ поразили радиолокационные станции в Крыму и на Донбассе, с помощью которых оккупанты обнаруживали украинские воздушные цели и наводили свои ракеты для ударов по Украине.

Видео с поражением этих объектов, опубликовано на Facebook-странице СБС ВСУ.

В Феодосии операторам 9-го батальона «Кайрос» 414-й отдельной бригады «Птицы Мадьяра» удалось поразить РЛС из состава комплекса С-400.

Эта радиолокационная станция отслеживает цели на расстоянии до 600 км, сопровождает до 100 объектов одновременно и наводит до 72 ракет.

«Развертывается за 5 минут и обычно меняет позицию раньше, чем ее успевают обнаружить. Сложная цель, однако достижима», — отметили в сообщении.

В Донецкой области операторы 1-го отдельного центра беспилотных систем поразили ЗРК «Тор», а на Луганщине — РЛС СКПП.

Эта станция обнаруживает БпЛА на расстоянии до 20 км и наводит на них операторов зенитных дронов, позиции которых — в 2-5 км от нее. Без РЛС они фактически «слепы».

Кроме того, на Луганщине поражена ЗУ-23-2 на базе МТЛБ. Установка используется противником как средство ПВО малой дальности для борьбы с украинскими БпЛА.

Напомним, подразделения российской оккупационной армии пытаются пересечь реку Жеребец на Купянско-Лиманском направлении. Впрочем, действия оккупантов не имеют существенного влияния на ситуацию.

Как отметили в отчете Института изучения войны (ISW), контратаки ВСУ могли сорвать планы оккупантов по наступательной кампании весна-лето 2026-го.