"Птахи" СБС ударили по аэродрому в Крыму и стратегическим объектам РФ: эффектное видео

Вооруженные силы Украины нанесли серию ударов по военным и критически важным объектам противника на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщили Силы беспилотных систем ВСУ в Telegram.

По предоставленной информации, 11 февраля в районе населенного пункта Розовка Запорожской области операторы подразделения «Кайрос» 414-й отдельной бригады «Птахи Мадяра» нанесли точечный удар по складу боеприпасов противника. Объект был поражен во время выполнения боевого задания на временно оккупированной территории.

Уже 12 февраля операторы 1-го отдельного центра СБС осуществили новую серию ударов средствами middle strike сразу по нескольким целям. В частности, были поражены:

электрическая подстанция «Кирова» в оккупированном Луганске;

военный аэродром «Гвардейский» на территории временно оккупированного Крыма;

дата-центр в городе Приморск.

Сейчас детальные последствия поражений уточняются. В Силах беспилотных систем отмечают, что все эти объекты играют ключевую роль в обеспечении энергетической, авиационной и коммуникационной устойчивости группировки российских войск на оккупированных территориях. Системные удары по такой инфраструктуре затрудняют управление, логистику и снижают способность противника поддерживать боевые действия.

Параллельно с этим, вечером 11 февраля под Севастополем местные телеграм-каналы сообщали о серии взрывов в районе аэродрома «Кача». По данным канала «Крымский ветер», около 18:52 российские средства противовоздушной обороны вели огонь в сторону моря в районе Кача-Андреевка, после чего прогремел взрыв, а недалеко от поселка Солнечное была зафиксирована работа прожекторов.

Впоследствии сообщалось о новых взрывах в районе мыса Фиолент и повторных детонациях вблизи аэродрома «Кача» около 21:31. Очевидцы отмечали, что взрывы были мощными и сопровождались ощутимой вибрацией почвы.

В свою очередь Министерство обороны РФ заявило, что в период с 16:00 до 20:00 якобы было сбито 12 украинских беспилотников над различными регионами России и еще два — над акваторией Черного моря.

В Силах беспилотных систем отмечают, что продолжают системную работу по поражению критических военных и логистических объектов противника.

Напомним, ранее мы писали о том, что Украина поразила Волгоградский нефтеперерабатывающий завод в России, в результате чего предприятие остановило переработку нефти. Во время атаки дронов СБУ была повреждена ключевая установка CDU-1, которая обеспечивает около 40% мощностей завода, что привело к фактическому параличу его работы.