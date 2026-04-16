"Птицы" ВСУ устроили ночной погром во вражеском тылу: видео ударов

Атака украинских дронов / © ТСН.ua

Реклама

В ночь на 16 апреля «Птицы» Сил беспилотных систем ВСУ совершили атаку на оккупированные россиянами территории Донецкой и Запорожской области и Крыма. Уничтожено 16 военных целей, среди которых три ЗРК, две базы «Искандер», база «Рубикон», две нефтебазы, объекты ТПД и обеспечения противника.

Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт Бровди с позывным «Мадьяр», опубликовав видео ударов.

Он опубликовал также перечень пораженных целей.

Реклама

По подтвержденным данным, под ударом украинских дронов оказались:

две базы размещения оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» в Крыму (нп Межгорье и Курортное);

ЗРГК «Панцирь» в Феодосии, ТОТ АР Крым;

ЗРК «Оса-АК» в Водяном, ВОТ Донецкой области;

ЗРК «Бук-М1», нп Богатовка на ВОТ Запорожской области;

нефтебаза «Октябрьское» на ВОТ АР Крым;

нефтебаза «Глубокий Яр» на ВОТ АР Крым;

склад БП 758 ЦМТО ЧФ РФ в Межгорье, ВОТ АР Крым;

ТПД, мастерская, склад БпЛА «Рубикон» в нп Горное, ВОТ Донецкой области.

Кроме того, поражена вражеская бронетехника на оккупированной территории Донецкой области.

Напомним, ранее подразделения Сил беспилотных систем ВСУ поразили радиолокационные станции в Крыму и на Донбассе, с помощью которых оккупанты обнаруживали украинские воздушные цели и наводили свои ракеты для ударов по Украине.