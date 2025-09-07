ПТСР среди украинцев: эксперт сказал, когда возможна значительная вспышка

ПТСР

Украинцы сейчас стойко выдерживают стресс войны. К сожалению, после завершения боевых действий будет высока вероятность вспышки ПТСР.

Об этом в эфире «КИЕВ24» рассказал Дмитрий Попов, профайлер, кандидат психологических наук.

По его словам, несмотря на то, что война длится уже более трех с половиной лет, в Украине не наблюдается массовый всплеск депрессивных и психосоматических расстройств.

«Украинцы — это очень специфическое этно, они способны выдерживать напряжение. Но после войны будет очень существенная вспышка ПТСР», — считает специалист.

Ранее украинский певец Виталий Козловский рассказал о разладе, с которым он столкнулся во время войны.

Как известно, в 2024 году артист служил в Сумской области, где пережил страшный обстрел. После возвращения в Киев у него обнаружили посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

«В прошлом году, когда я приехал из Сумщины, у меня был страшный ПТСР. Я об этом не рассказывал. Употреблять алкоголь — не помогает, я пробовал. Я употреблял алкоголь — ходил запухший, страшный урод. Эмоционально меня это не вытягивало вообще. Ноль», — признался певец.

Спасением для певца стал спорт. По словам Козловского, физические нагрузки помогли заглушить шум в голове. Сейчас он работает не только с тренером, но и с диетологом, но признается, что чувствует себя гораздо лучше.