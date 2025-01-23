Публичное СОЧ: суд уволил Сергея Гнездилова от уголовной ответственности

В Днепре Бабушкинский районный суд освободил от уголовной ответственности Сергея Гнездилова, который в сентябре прошлого года публично объявил, что самовольно покинул часть.

Об этом сообщают корреспонденты "Радио Свобода" и "Суспільне" из зала заседания.

Отмечается, что сегодня состоялось подготовительное заседание по этому делу. Адвокат военного Анастасия Бурковская внесла ходатайство, чтобы его вернули в военную часть и лишили уголовной ответственности. на этом. Военный заверил, что это его добровольное решение.

Прокурор Николай Шелест отметил, что не возражает о рассмотрении ходатайства об освобождении подсудимого от уголовной ответственности, если тот согласен снова служить.

Судья приняла ходатайство об освобождении от уголовной ответственности военного Гнезделова, публично ушедшего в СЗЧ. Через три дня он должен вернуться на службу и будет оператором БпЛА.

Заметим, что ранее ему была избрана мера пресечения — содержание под стражей до 31 января 2025 года без залога.

Напомним, ранее ТСН.ua писал о том, кто такой Сергей Гнездилов и как Сеть отреагировала на его поступок.

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