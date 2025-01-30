Публичное СОЧ Гнездилова: боец прокомментировал свое возвращение в воинскую часть

Сергей объяснил, что его целью было привлечь внимание к проблеме, когда военные идут в СОЧ из-за отсутствия четких сроков службы и демобилизации.

Военнослужащий Сергей Гнездилов, который в сентябре публично ушел в СОЧ, прокомментировал свое возвращение в воинскую часть.

Об этом передает "Суспільне".

Прокуратура требовала для него 12 лет лишения свободы, хотя сам военный считает, что это в 2,5 раза больше, чем должно было быть.

"Дело идет в направлении не "посадить Гнездилова за преступление, которое он совершил". А дело идет в направлении "посадить Сергея за то, что он не совершил, но чтобы показать всей стране, что мы можем". Этого допустить мы точно не могли, поэтому было принято решение возвращаться (на военную службу – Ред.)", – говорит Гнездилов.

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По словам бойца, на данный момент судья полностью аннулировал уголовное преследование и производство. Если в течение нескольких дней прокуратура не подаст апелляцию, то "история считается завершенной". Гнездилов обещает вернуться в 56-ю ОМПБр, в которой воевал раньше.

Сергей объяснил, что его целью было привлечь внимание к проблеме, когда военные идут в СОЧ из-за отсутствия четких сроков службы и демобилизации. Военный считает, что своей цели он достиг, хотя бы отчасти.

"Благодаря этому поступку наконец мы начали говорить на всех уровнях об этой проблеме. Начали решать эту проблему частично или будут решать вопросы по демобилизации, учитывая то, что президент комментировал этот вопрос – я думаю, все же разговоры пошли и разговоры начались о том, что нужно не имитировать, а нужно решать", – рассуждает боец.

Гнездилов объясняет, что хорошо понимает, что вопрос полной демобилизации из рядов ВСУ в ближайшее время не решится. Однако отмечает недопустимость ситуации, когда есть мужчины, которые вообще не имеют никакого отношения к военной службе.

"Может, не 36 месяцев (службы, – ред.), может, там будет другая цифра, но она будет. В таких странах, как наша, должна работать модель, что каждый гражданин должен защищать (Украину, – ред.). И если он сейчас не защищает – значит, он готовится. И если он сейчас не защищает – значит он временно забронирован. Это не освобождает его от ответственности перед своим долгом защищать эту страну – это просто его откладывает", – отмечает Сергей Гнездилов.

Раньше мы писали, кто такой Сергей Гнездилов и как Сеть отреагировала на его поступок – публичное СОЧ.

23 января стало известно, что Сергея Гнездилова, публично заявившего о СОЧ, освободили от уголовной ответственности.

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