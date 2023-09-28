Публиковала в "Z-чате" данные о перемещении бронетехники ВСУ: задержана предательница

СБУ задержала российскую осведомительницу. Предательница передавала оккупантам информацию о Силах обороны в Донецкой области и "наводила" удары по позициям десантников ВСУ под Бахмутом.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Больше всего агрессора интересовали данные о местах базирования и направлениях движения украинских защитников, которые вовлечены в контрнаступательные операции в районе Бахмута", — говорится в сообщении.

Сторонница россиян передала захватчикам координаты временной дислокации и движения десантных подразделений ВСУ в направлении передовой. Сотрудники СБУ разоблачили этот факт и проинформировали командование украинских войск о возможных угрозах со стороны РФ.

Тем временем в Офисе генпрокурора сообщают, что женщина была подписчицей многих пророссийских Telegram-каналов. В одном из "Z-чатов" опубликовала северный регион области данные военного характера.

"Она разместила текстовое сообщение о перемещении по территории прифронтового города и автомобильной трассе колонн бронированной техники ВСУ. Она указала маршрут проезда БМП и грузовиков с военнослужащими. При этом подчеркнула, что речь идет об усилении украинских подразделений на одном из направлений фронта", — говорится в сообщении.

Следствие установило, что вражеской приспешницей оказалась жительница Константиновки Донецкой области. Предатель периодически публиковала на прокремлевских интернет-ресурсах информацию о перемещении ВСУ в Донецкой области.

Для сбора информации приспешница оккупантов обходила местность и скрыто наблюдала за переправкой военной техники ВСУ. Полученные сведения излагала в пророссийский телеграмм-канал. Во время обысков у задержанной обнаружен мобильный телефон с поличным с агрессором.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по статье "несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ".. Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 8 лет тюрьмы.

Как сообщалось, в Украине к пожизненному заключению приговорили агента РФ. Он наводил российские ракеты на оборонный завод Запорожья. Правоохранители задержали изменника во время спецоперации на прифронтовой территории региона в ноябре 2022 года.

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