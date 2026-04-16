Пуделко, бебрики, накладенець: забытые слова украинского языка, которые возвращаются

Филологи назвали забытые украинские слова, которые возвращаются в лексикон, некоторые из них вы никогда не слыхали.

Светлана Несчетная
Украинский язык

История украинского языка всегда была достаточно интересной. Каждый регион Украины, даже русскоязычный, имел свои диалекты. Сегодня забытые украинские слова снова возвращаются в лексикон молодежи, и некоторые из них звучат очень необычно.

Об этом пишет сайт «Добрі новини».

Сейчас мы с вами становимся свидетелями того, как украинский язык наконец сбрасывает с себя цепи и становится живым и современным. Многие годы ее пытались сделать максимально похожим на русский, чтобы стереть нашу уникальность.

Историки знают досадный факт — в 1930-е годы даже словари переписывали специально так, чтобы украинские слова выглядели как копии русских. Этот процесс называли «сближением языков», а на самом деле это было обычное обрусение.

Но память — штука сильная, и сегодня колоритные словечки наших бабушек и дедушек снова становятся модными. Вот список из 10 интересных слов, которые не могли и не слышно раньше:

  • лахи — одяг, старенький або простий, не «парадно-вихідний»

  • мешти — взуття, переважно туфлі або черевики

  • пуделко — це така невелика коробочка, то міг бути футляр для прикрас або спецій на кухні

  • пательня — звична нам сковорідка

  • штирка — будь-який довгастий гострий предмет. Наприклад, тонка гостра палиця

  • бебехи — нутрощі (коли потрошили птицю) або ж купа м’яких речей (подушки, ковдри)

  • бебрики — на сході так називали зелені абрикоси

  • філіжанка — витончена маленька чашка для кави чи чаю

  • витребеньки — особливі забаганки, примхи або якісь рідкісні делікатеси

  • накладанець — наш чисто український відповідник слова бутерброд



