- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 129
- Время на прочтение
- 2 мин
Пуделко, бебрики, накладенець: забытые слова украинского языка, которые возвращаются
Филологи назвали забытые украинские слова, которые возвращаются в лексикон, некоторые из них вы никогда не слыхали.
История украинского языка всегда была достаточно интересной. Каждый регион Украины, даже русскоязычный, имел свои диалекты. Сегодня забытые украинские слова снова возвращаются в лексикон молодежи, и некоторые из них звучат очень необычно.
Об этом пишет сайт «Добрі новини».
Сейчас мы с вами становимся свидетелями того, как украинский язык наконец сбрасывает с себя цепи и становится живым и современным. Многие годы ее пытались сделать максимально похожим на русский, чтобы стереть нашу уникальность.
Историки знают досадный факт — в 1930-е годы даже словари переписывали специально так, чтобы украинские слова выглядели как копии русских. Этот процесс называли «сближением языков», а на самом деле это было обычное обрусение.
Но память — штука сильная, и сегодня колоритные словечки наших бабушек и дедушек снова становятся модными. Вот список из 10 интересных слов, которые не могли и не слышно раньше:
лахи — одяг, старенький або простий, не «парадно-вихідний»
мешти — взуття, переважно туфлі або черевики
пуделко — це така невелика коробочка, то міг бути футляр для прикрас або спецій на кухні
пательня — звична нам сковорідка
штирка — будь-який довгастий гострий предмет. Наприклад, тонка гостра палиця
бебехи — нутрощі (коли потрошили птицю) або ж купа м’яких речей (подушки, ковдри)
бебрики — на сході так називали зелені абрикоси
філіжанка — витончена маленька чашка для кави чи чаю
витребеньки — особливі забаганки, примхи або якісь рідкісні делікатеси
накладанець — наш чисто український відповідник слова бутерброд