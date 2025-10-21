Пугали сглазом и "черной меткой": на Киевщине разоблачили мошенников, выдавших себя за экстрасенсов

Мошенники выдавали себя за экстрасенсов и выманивали деньги / © Офис Генерального прокурора

Реклама

В Киевской области разоблачена и прекращена деятельность мошеннической группы, которая, пользуясь доверчивостью граждан, присваивала их средства под видом «помощи известных экстрасенсов». Действия злоумышленников квалифицированы по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество , совершенное в условиях военного положения, что нанесло значительный ущерб потерпевшим.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Схема обмана

По данным следствия, организаторы мошеннической схемы сумели незаконно получить доступ к клиентской базе настоящих экстрасенсов. Это позволило им строить доверительные разговоры с потенциальными жертвами.

Реклама

Злоумышленники использовали имена известных медийных лиц в области эзотерики и вымышленных персонажей. Они звонили по телефону гражданам и убеждали их в якобы нависшей над их домом или семьей «черной метке» или «сглазом».

«Пострадавшие подвергались психологическому давлению и угрозам», — отмечает прокуратура.

Далее мошенники предлагали «устранить» опасность путем приобретения «энергетически заряженных» амулетов и украшений, которые на самом деле не имели никакой ценности. Таким образом, злоумышленники выманивали значительные суммы денег у доверчивых украинцев.

Обыски и подозрения

В рамках уголовного производства правоохранители провели 23 обыска на территории шести областей Украины, где, вероятно, действовали мошенники.

Реклама

В настоящее время о подозрении сообщено двум лицам, причастным к организации схемы. Еще трем лицам подозрение объявлено заочно.

Досудебное расследование, осуществляемое полицией Киевской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры, продолжается. Правоохранители продолжают устанавливать всех участников преступной группы и общую сумму нанесенного гражданам ущерба.

Напомним, в Киеве псевдомольфар «снимал поделки» из-за соцсетей . Если вина обманувшего людей человека будет доказана, ему «светит» до 8 лет тюрьмы.