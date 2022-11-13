Пугают местных фото с Кадыровым: под Мелитополем село заняли тикток-войска, увешались флагами и терроризируют население

Кадыровцы "устремились в бой", спрятавшись в селе на Запорожье на 2-й линии обороны.

Тикток-войска Кадырова заняли село Плодородное под Мелитополем. Тиктокеры уже успели осквернить здания населенного пункта своими флагами.

Об этом сообщает РИА "Мелитополь".

Село Плодородное Мелитопольского района заняли подразделения главного тиктокера РФ Рамзана Кадырова. По сообщению местных жителей, в первую очередь кадыровцы начали завешивать сельские дома и здания флагами с изображением своего бородатого "вождя".

Отмечается, что в село также вошли россияне и буряты. Они селятся в домах, брошенных украинцами.

На каждом перекрестке в Плодородном выставлен блокпост. Оккупанты окапываются в населенном пункте. В селе появился и свой "смотрящий" – чеченец по имени Бено. Он тыкает местным в глаза свои фото с Кадыровым и предлагает услуги по защите.

Напомним, что в больнице во временно оккупированном Мелитополе тикток-воин Кадырова под наркотиками выстрелил в лицо гражданскому пациенту. Благодаря профессионализму врачей мужчину удалось спасти.

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