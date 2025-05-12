"Пуховички не прячем": известная синоптик сказала, когда в Украину придет тепло

Погода в Украине 13 мая / © ТСН

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Погода в Украине пока настоящим весенним теплом не порадует. Завтра, 13 мая, максимальная температура воздуха в Украине в течение дня составит +14+17 градусов, а в Харьковской, Сумской и Черниговской областях только +9+12 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Невыносимо холодные ночи

«Еще холоднее будут ночи, какие-то невыносимые +2+7 градусов», — сказала Диденко.

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В то же время, по ее прогнозу погоды в Украине будет практически везде преобладать облачная погода с периодическими дождями.

«Именно облака и повышенная влажность воздуха будут мешать заморозкам прорваться к нам», — объяснила специалист.

Где будет дождь 13 мая

Итак, 13 мая ожидаются дожди, в Карпатах с мокрым снегом, лишь на юго-востоке Украины без существенных осадков.

В Киеве завтра ожидается дождь, ночью +3+6 градусов, днем +12+14 градусов.

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«Будет холодно и на улице, и дома, поэтому греемся движением, беганием, пуховички не прячем, шапки носим в кармане, обкладываемся котами, пледами и ходим в культурные, спортивные, лекционные залы, где собираются люди. Группой и теплее, и уютнее, и интереснее. Не ворчим, тепло еще обязательно придет», — добавила Наталья Диденко.

Напомним, что и раньше, в Укргидрометцентре, прогнозировали облачную погоду, кое-где с прояснениями. Температурные показатели будут колебаться от 13 до 18 градусов с отметкой плюс.

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