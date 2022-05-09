Пулитцеровская премия объявила о специальной номинации для украинских журналистов

Пулитцеровская премия – самая престижная ежегодная журналистская премия в США.

Пулитцеровская премия объявила о специальной награде для украинских журналистов: "За отвагу, выносливость и преданность правде".

Об этом говорится в сообщении на странице Премии в Twitter.

Пулитцеровская премия – награда в области литературы, журналистики, музыки и театра в США, основанная издателем Джозефом Пулитцером. Награду вручают с 1917 года в Нью-Йорке. К 2017-му размер премии составлял 10 тысяч долларов, с 2017-го – 15 тысяч.

Напомним, 4 мая из-заа обстрела российскими войсками погиб журналист Александр Махов, который нес службу в рядах Вооруженных сил Украины. Махов родился в Луганске, долгое время жил в Киеве. Александру было 36 лет. Он встретил свой день рождения в апреле на фронте. Его подразделение участвовало в боях, в частности, на Изюмском направлении.

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