Пульса уже не было: в Полтавской области во время празднования дня села чуть не умер 15-летний парень

Пульса уже не было: в Полтавской области во время празднования дня села чуть не умер 15-летний парень

Полиция расследует обстоятельства инцидента.

В селе Водяная Балка Диканьского поселкового совета Полтавской области во время празднования дня села 15-летний парень отравился алкоголем. Его спасли правоохранители.

Об этом сообщили в Нацполиции Полтавской области.

О том, что несовершеннолетний отравился алкоголем полиции 14 октября в 22:00 сообщили медики. Правоохранители, которые были рядом, оперативно прибыли в дом, где обнаружили без сознания 15-летнего парня. В несовершеннолетнего уже не было пульса, также парень не дышал. Полицейские оперативно провели реанимационные мероприятия.

Подростка удалось реанимировать, его в тяжелом состоянии госпитализировали медики. В полиции устанавливают обстоятельства отравления несовершеннолетнего. Продолжается следствие.

Напомним, в Польше 10-летняя девочка пришла в школу пьяной.

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