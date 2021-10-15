Пульса уже не было: в Полтавской области во время празднования дня села чуть не умер 15-летний парень

Полиция расследует обстоятельства инцидента.
В селе Водяная Балка Диканьского поселкового совета Полтавской области во время празднования дня села 15-летний парень отравился алкоголем. Его спасли правоохранители.
Об этом сообщили в Нацполиции Полтавской области.
О том, что несовершеннолетний отравился алкоголем полиции 14 октября в 22:00 сообщили медики. Правоохранители, которые были рядом, оперативно прибыли в дом, где обнаружили без сознания 15-летнего парня. В несовершеннолетнего уже не было пульса, также парень не дышал. Полицейские оперативно провели реанимационные мероприятия.
Подростка удалось реанимировать, его в тяжелом состоянии госпитализировали медики. В полиции устанавливают обстоятельства отравления несовершеннолетнего. Продолжается следствие.
Напомним, в Польше 10-летняя девочка пришла в школу пьяной.