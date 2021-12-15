Пуля попала в телефон: что известно о состоянии здоровья пострадавших во время стрельбы в Харькове

В результате стрельбы двоим мужчинам понадобилась медицинская помощь.
В Харькове в результате конфликта со стрельбой телесные повреждения получили двое мужчин. Медики уверяют, что угрозы их жизни нет.
Об этом сообщает "Редпост".
По словам руководителя КП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Виктора Забашты, в медучреждении сейчас находится один из пострадавших. Его состояние оценивают как удовлетворительное.
При выстреле пуля попала в мобильный телефон 57-летнего мужчины. Видимо, от испуга он упал на асфальт, а в результате падения ударился лицом и получил травмы мягких тканей. После этого его доставили в больницу скорой и несложной помощи.
Еще одному пострадавшему, 47-летнему мужчине, пуля попала в икру. Медицинская помощь ему была оказана на месте.
Напомним, что на рынке у Харькова и посетители поссорились с продавцами в киоске электротоваров. Сначала просто ругались, впоследствии один из покупателей получил травматический пистолет. Он поразил продавца в ногу и вместе с приятелем бросился наутек.
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