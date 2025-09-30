- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 407
- Время на прочтение
- 1 мин
Житель Конотопа получил ранения во время работы ПВО: детали инцидента
Во время работы ПВО в Конотопе пожилой мужчина получил ранения. Пуля попала в живот.
В Конотопском центре Сумской области ранен 79-летний мужчина пулей ПВО в живот. Инцидент в очередной раз доказывает, что при атаках РФ и работе защитников неба по враждебным целям следует находиться в безопасности.
Об этом сообщил мэр города Артем Семенихин.
Как отмечается, причиной стал шар ПВО.
«Итак, не находимся у окон и на улице во время работы ребят!!!», — написал он.
Пострадавшего срочно отправили в медучреждение. Его должны прооперировать.
Украинцев в очередной раз призывали не пренебрегать правилами безопасности во время ракетных, дроновых и других обстрелов РФ.
Напомним, 29 сентября российская армия атаковала Конотоп в Сумской области.
Местные жители слышали звуки взрывов. Ранее речь шла об угрозе ударных БПЛА.
Впоследствии стало известно, что из-за обстрела в Конотопе (кроме двух районов) отсутствует водоснабжение.