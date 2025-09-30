Житель Конотопа получил ранения во время работы ПВО: детали инцидента

ПВО

В Конотопском центре Сумской области ранен 79-летний мужчина пулей ПВО в живот. Инцидент в очередной раз доказывает, что при атаках РФ и работе защитников неба по враждебным целям следует находиться в безопасности.

Об этом сообщил мэр города Артем Семенихин.

Как отмечается, причиной стал шар ПВО.

«Итак, не находимся у окон и на улице во время работы ребят!!!», — написал он.

Пострадавшего срочно отправили в медучреждение. Его должны прооперировать.

Украинцев в очередной раз призывали не пренебрегать правилами безопасности во время ракетных, дроновых и других обстрелов РФ.

Напомним, 29 сентября российская армия атаковала Конотоп в Сумской области.

Местные жители слышали звуки взрывов. Ранее речь шла об угрозе ударных БПЛА.

Впоследствии стало известно, что из-за обстрела в Конотопе (кроме двух районов) отсутствует водоснабжение.