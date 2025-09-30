ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
407
Время на прочтение
1 мин

Житель Конотопа получил ранения во время работы ПВО: детали инцидента

Во время работы ПВО в Конотопе пожилой мужчина получил ранения. Пуля попала в живот.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
ПВО

ПВО

В Конотопском центре Сумской области ранен 79-летний мужчина пулей ПВО в живот. Инцидент в очередной раз доказывает, что при атаках РФ и работе защитников неба по враждебным целям следует находиться в безопасности.

Об этом сообщил мэр города Артем Семенихин.

Как отмечается, причиной стал шар ПВО.

«Итак, не находимся у окон и на улице во время работы ребят!!!», — написал он.

Пострадавшего срочно отправили в медучреждение. Его должны прооперировать.

Украинцев в очередной раз призывали не пренебрегать правилами безопасности во время ракетных, дроновых и других обстрелов РФ.

Напомним, 29 сентября российская армия атаковала Конотоп в Сумской области.

Местные жители слышали звуки взрывов. Ранее речь шла об угрозе ударных БПЛА.

Впоследствии стало известно, что из-за обстрела в Конотопе (кроме двух районов) отсутствует водоснабжение.

Дата публикации
Количество просмотров
407
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie