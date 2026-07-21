Пуля в ногу, осколки в руке: новые шокирующие подробности расправ с теми, кто сбегает, в полку «Скала»

Полк «Скала»

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Государственное бюро расследований открыло дело против военных из 425-го отдельного штурмового полка «Скала» из-за стрельбы и пулевого ранения Аркадия Кукшина, которые он получил во время бегства.

Об этом говорится в расследовании «Слідство.Інфо».

Новые детали расправы в полку «Скала»

По словам мужчины, при попытке побега из полигона он наткнулся на группу военных, которые были из «Скалы», и открыли по нему огонь. Одна пуля попала ему в ногу, а осколки от другой — в руку.

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Кукшин с помощью врача вытащил шар из ноги. Два месяца он скрывался, а затем нелегально перешла государственная граница. В настоящее время находится в одной из стран Европы.

Пока он еще был в Украине, мужчина обратился на горячую линию в ДБР по поводу ранения и выстрелов военных из «Скалы». Мужчина утверждает, что получил повестку о вызове в суд от Госбюро расследований через СЗЧ, а не действия военных. Однако после публичной огласки Кукшин сообщил журналистам, что ДБР открыло также дело по статье 426-1 УК Украины — «Превышение власти военным должностным лицом».

Следователь ДБР, занимающийся расследованием, подтвердил «Слідству.Інфо», что уголовное производство по заявлению Кукшина возбуждено. Или уже кого-то допрашивали по делу, он отказался предоставить детали.

Аркадий Кукшин / © Слідство інфо

Был студентом дневной формы, но его все равно мобилизовали

Он был студентом дневной формы обучения, но 28 апреля был задержан ТЦК и СП в Харькове и был отправлен на полигон. По словам Кукшина, он сопротивлялся и его направили в 425-й ОШП «Скала».

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11 мая мужчина решил скрыться из полигона, но, по его словам, в одном из сел его перехватил патруль полка и открыл по нему огонь. Кукшин получил ранение в руку и ногу.

В конце концов ему удалось дойти до Харькова. В квартире подпольно вытащил пулю из ноги с помощью врача, а через немного нелегально пересек государственную границу.

© Слідство інфо

Скандалы в полку «Скала» — последние новости

Напомним, в СМИ появились новые жестокие факты жестоких расправ, избиений и убийств военных в штурмовом полку «Скала». В ходе расследования журналистов выяснили, что в центре села Александровка в Кировоградской области сослуживец застрелил Александра Завалова, мобилизованного в полк.

Такие случаи не единичны. Журналисты пишут о массовых репрессиях в полку. Издание Суспільне провело расследование о загадочной гибели по меньшей мере пяти военнослужащих из Ивано-Франковской области, умерших в марте 2026 года за считанные недели.

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