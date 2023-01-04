ПУМБ получил шесть наград Financial Club Awards – 2022

Несмотря на обстрелы, блекауты и другие риски, ввозникшие из-за полномасштабной агрессии россии против Украины, украинская банковская система выдержала все испытания. Ежегодное исследование банковского рынка, которое проводит издание «Финансовый клуб», было адаптировано к работе банков в условиях военного времени – "25 ведущих банков Украины во время войны". Официальным партнером рейтинга выступил ПУМБ, медиапартнером – издательство "Юридическая практика". Результаты рейтинга были опубликованы в конце декабря 2022 года.

Согласно результатам исследования, ПУМБ был отмечен сразу в шести номинациях ежегодной премии Financial Club Awards 2022 года.

Глава правления ПУМБ Сергей Черненко стал победителем в категории «Лучший ТОП менеджер банка». «Не смотря на войну банк работает стабильно, а все платежные операции выполняются 24/7. Признание экспертов рынка и клиентов – результат работы всей команды ПУМБ. С начала войны в фокусе нашей работы - поддержка сотрудников и клиентов. Вместе мы прошли сложный 2022 год – мы выстояли, поддерживали друг друга, помогали ВСУ и мирному населению. Более того, банк запустил социальную инициативу "Ми однієї крові", которая спасает жизни наших раненых, поддерживает отечественный бизнес, продвигает патриотический арт, развивает культуру донорства в Украине. В планах на 2023 год – дальнейшая диджитализация банка и банковских продуктов, а также социальное инвестирование в развитие Украины», - прокомментировал Сергей Черненко, председатель правления ПУМБ.

Сергей Магдыч, заместитель председателя правления ПУМБ, стал победителем в номинации "Лучший корпоративный банкир".

Также финансовые эксперты и клиенты банков отметили сервис и продуктовые предложения банка. Так, ПУМБ стал победителем четырех тематических рейтингов, получив первенство в категориях "Сберегательный вклад", "Кредит наличными", "Кредитные карты" и "Зарплатные проекты".

Напоминаем, что, не смотря на войну, ПУМБ продолжает выполнять все взятые на себя обязательства. В том числе, и как банк-агент Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Так, за 11 месяцев 2022 года ПУМБ выплатил 706 млн украинцам-вкладчикам других банков-банкротов. Как результат – 82% клиентов-физлиц банка в течение 11 месяцев 2022 года продлили свои депозиты. В целом банку доверяет более 1.7 млн клиентов-физических лиц и почти 100 тыс. корпоративных клиентов.