ПУМБ присоединился к мегасбору Сергея Притулы – задонатил 2,5 млн грн на 100 дронов

ПУМБ присоединился к мегасбору Фонда Сергея Притулы «Достанем врага повсюду». Банк задонатил 2,5 млн грн на минимум 100 дронов, чтобы в воздухе усилить наши войска. FPV-дроны успешно используются для достижения военных целей.

Они высокоточные и позволяют уничтожить как тяжелую, так и живую силу противника, бить по уязвимым частям техники, залетать в блиндажи или окопы. Дроны сохраняют жизнь наших защитников.

Общая цель сбора – 101,6 млн грн на 7 БПЛА EOS, 1000 FPV-дронов, 30 грузовиков IVECO, 20 скоростных лодок. Снаряжение поможет достать врага повсюду: на воде, на суше и в воздухе. За три дня удалось собрать на девять миллионов больше запланированного.

Сергей Притула прокомментировал поддержку сбора банком ПУМБ: «Искренне благодарю за приобщение к сбору и за пример для подражания! Вместе к Победе!!!»

Всего с начала войны ПУМБ направил в поддержку ВСУ, ТРО, ГСЧС, Нацполиции, Нацгвардии, ГУР и СБУ более 93 миллионов гривен. Перечисленные средства пошли на закупку бронежилетов и шлемов, радиостанций и тепловизоров, тактических рюкзаков, одежды и обуви, дронов и машин, лекарств и горючего