"Пункт незламности" с наркотиками: в центре Тернополя в комендантский час работал ресторан (фото)

В Тернополе в комендантский час работал ресторан, маскировавшийся под "пункт несокрушимости". Правоохранители там провели обыски и нашли наркотики у посетителей.

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

В полицию неоднократно поступали жалобы, что в центре Тернополя по улице Сечевых Стрельцов работает ресторан, где звучит громкая музыка. Персонал и владелец на замечания не реагировали.

"По словам работников полиции, это заведение нарушало нормы работы во время карантинных ограничений, не остановила администраторов и война. Они, игнорируя комендантский час, продолжали работать, а владелец позиционировал свое заведение с "пунктом незламности", — говорится в сообщении.

В Тернополе ресторан работал в комендантский час / Фото: ГУ Национальной полиции в Тернопольской области

В Тернополе заведениям питания разрешено работать до 23:00. 16 июля в 23:30 полиция, получив судебное разрешение, пришла с обыском в заведения.

Там обнаружили 68 человек – посетителей и персонал. Среди которых было 13 мужчин мобилизационного возраста.

Обыски в ресторане в Тернополе / Фото: ГУ Национальной полиции в Тернопольской области

"В ходе обысков правоохранители изъяли, вероятно, наркотические вещества — два пакетика с каннабисом, две ампулы с неизвестным веществом и таблетки синего цвета. Все направили на экспертизу, а данный факт внесли в ЕРДР согласно части 2 статьи 307 УКУ", — сообщили в полиции.

В Тернополе ресторан работал в комендантский час / Фото: ГУ Национальной полиции в Тернопольской области

Владелец ресторана Тарас Ковальчук в Facebook заявил, что все было не совсем так, как сообщает полиция.

"Есть определенные претензии от определенных лиц, раздувающих скандал вокруг меня и заведения "Лысый", но все не так", — заявил он.

Владелец заведения пообещал на пресс-конференции вместе со своими юристами объяснить обстоятельства обысков.

Напомним, это уже не первый скандал в ресторане. В ноябре 2020 года владелец заведения, чтобы обойти коронавирусные ограничения, зарегистрировал религиозную организацию "Братство лысых", переименовав свои рестораны в "трапезную" и "храм".

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