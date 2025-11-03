Пункт пропуска Хребенное - Рава-Русская подключили к EES: что это меняет для украинцев

Хребенне — Рава-Русская / © Укринформ

Реклама

Пункт пропуска «Хребенне — Рава-Русская» на границе с Польшей официально подключен к европейской системе контроля EES, что упрощает процедуру пересечения для украинцев и других граждан третьих стран.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе в Telegram.

Благодаря подключению пункта пропуска «Хребенне — Рава-Русская» все польские КПП на границе с Львовской областью уже интегрированы в систему Entry/Exit System (EES). Единственным исключением пока остается пункт «Долгобичув-Угринов», который работает в тестовом режиме. Его полноценный запуск запланирован на 4 ноября.

Реклама

Система EES вводится в странах Европейского Союза с целью повышения эффективности пограничного контроля и укрепления безопасности. Она предусматривает, что во время первого въезда в ЕС граждане третьих стран, в частности украинцы, проходят расширенную процедуру регистрации. Она включает фотографирование лица и снятие четырех отпечатков пальцев для лиц от 12 лет. После этого данные хранятся в единой базе ЕС, что позволяет значительно ускорить дальнейшее пересечение границы.

Украинцы могут узнать больше о порядке пересечения и процедурах безопасности на официальном портале Государственной пограничной службы Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что на границе с Польшей возможно осложнение движения.