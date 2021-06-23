Пункт пропуска на админлинии с оккупированным Крымом прекращает работу

Контрольно-пропускной пункт "Чаплинка" не будет работать до 15 июля.
На административной линии с оккупированным Крымом один из пунктов пропуска временно прекратил свою работу. Об этом сообщили в представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым.
Гражданам Украины, которые планируют поездки во временно оккупированный Крым, посоветовали во избежание неудобств учесть соответствующую информацию и выбрать другой маршрут для путешествия. КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" будут работать в штатном режиме.
По сообщению Государственной пограничной службы Украины работу КПВВ "Чаплинка" приостановлено до 15 июля 2021 года.
Напомним, что от 17 июня Украина ослабила условия пересечения админмежах с временно оккупированных территорий. Отменено ПЦР-тесты самоизоляцию.