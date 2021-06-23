Пункт пропуска на админлинии с оккупированным Крымом прекращает работу

Пункт пропуска на админлинии с оккупированным Крымом прекращает работу

Контрольно-пропускной пункт "Чаплинка" не будет работать до 15 июля.

На административной линии с оккупированным Крымом один из пунктов пропуска временно прекратил свою работу. Об этом сообщили в представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым.

Гражданам Украины, которые планируют поездки во временно оккупированный Крым, посоветовали во избежание неудобств учесть соответствующую информацию и выбрать другой маршрут для путешествия. КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" будут работать в штатном режиме.

Также читайте Секретарь Совбеза России пугает терактами в Крыму

По сообщению Государственной пограничной службы Украины работу КПВВ "Чаплинка" приостановлено до 15 июля 2021 года.

Напомним, что от 17 июня Украина ослабила условия пересечения админмежах с временно оккупированных территорий. Отменено ПЦР-тесты самоизоляцию.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку