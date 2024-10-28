Пункт пропуска с Молдовой прекратит работу: таможня сообщила о причинах и сроках

В пункте пропуска "Росошани-Бричень" на украинско-молдавской границе, из-за работ по налаживанию сетей электроснабжения, возникнут сложности с пропуском граждан.

Граждан Украины, которые планируют в ближайшее время пересекать границу с Молдовой через пункт пропуска "Россошани-Бричень", предупредили об усложнении процесса. 2 ноября там временно отсутствует электроснабжение из-за работ по налаживанию сетей электроснабжения.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

"В течение срока выполнения работ, ориентировочно с 09:00 до 21:00, таможенный контроль граждан и таможенное оформление транспортных средств будут приостановлены", – говорится в сообщении.

Граждан попросили учесть данную информацию при планировании пересечения границы.

Тем временем ЕС отложил введение новой системы пограничного контроля – Entry/Exit Scheme (EES) для граждан стран, не являющихся членами ЕС. Биометрическая система, которая должна была заработать 10 ноября, будет внедряться поэтапно.

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