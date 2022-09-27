Пункт пропуска "Шегини" работает только для пешеходов: что произошло

Граждан просят выбирать другие пути в Польшу.
На украинско-польской границе в пункте пропуска "Шегини" осуществляется пропуск только пешеходов из-за сбоя базы данных. Граждан просят выбирать другие пути в Польшу.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
"Пропуск транспортных средств приостановлен в обоих направлениях из-за неисправности базы данных Таможенной службы. Мы сообщим о возобновлении пропускных операций, а пока просим выбирать другие пути в Польшу", — говорится в сообщении.
Однако для пешеходов пункт пропуска работает в обычном режиме.
Напомним, в течение выходных в Финляндию приехало рекордное количество россиян.
Читайте также:
- Катаются туда-сюда: в Германии пожаловались на "социальный туризм" украинцев
- На границе с Грузией в Верхнем Ларсе установят пункт военкомата
- Россияне бегут в Грузию: показали спутниковый снимок, выглядящий 16-километровой очередью на границе