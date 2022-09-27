Пункт пропуска "Шегини" работает только для пешеходов: что произошло

Граждан просят выбирать другие пути в Польшу.

На украинско-польской границе в пункте пропуска "Шегини" осуществляется пропуск только пешеходов из-за сбоя базы данных. Граждан просят выбирать другие пути в Польшу.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Пропуск транспортных средств приостановлен в обоих направлениях из-за неисправности базы данных Таможенной службы. Мы сообщим о возобновлении пропускных операций, а пока просим выбирать другие пути в Польшу", — говорится в сообщении.

Однако для пешеходов пункт пропуска работает в обычном режиме.

Напомним, в течение выходных в Финляндию приехало рекордное количество россиян.

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