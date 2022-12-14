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"Пункти незламності" на колесах в случае блекаута будут курсировать по Кременчугу

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
2 мин
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"Пункти незламності" на колесах в случае блекаута будут курсировать по Кременчугу

Фото: Дарницкая РГА

В горсовете их назвали "несломомобилями".

По замыслу чиновников, "Пункти незламності" на колесах в случае блекаута будут курсировать по Кременчугу. Они будут приезжать в отдаленные районы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Пункти незламності" на колесах будут помогать пожилым людям и больным, которым тяжело добраться до стационарных пунктов обогрева. Подзарядить телефоны, согреться горячим чаем и перекусить некоторые жители города смогут прямо у собственных домов.

"Несломомобили" также будут транслировать сигналы воздушной тревоги. Сейчас в городе уже четыре таких машины. А скоро их станет больше. Для этого переоснащают спасательные машины, переданные городу страны-партнеры.

"У них будут генераторы, у них будет необходимое оборудование для текущего ремонта коммуникаций и оказание помощи кременчужанам. Эти машины будут ездить по городу, обеспечивать стационарные "Пункти незламності" всем необходимым, подвозить топливо", — рассказал городской голова Кременчуга Виталий Малецкий.

Добавим, что в Тернопольской области мать с ребенком не пустили в пункт обогрева. Ей заявили, что "они ничего не знают" о работе такого.

Ранее редакторы ТСН.ua рассказывали, как подключить роутер к повербанку.

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Дата публикации
Просмотры
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